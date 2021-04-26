لوقت لاحق.. حكومة الدبيبة تؤجل زيارتها إلى بنغازي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تأجيل اجتماعها في مدينة بنغازي بشرق ليبيا والذي كان مزمع عقده اليوم الإثنين.

وأوضح الناطق الرسمي لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ،محمد حمودة، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه جار التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة نواب ووزراء الحكومة للاجتماع في بنغازي، في زيارة هي الأولى للمدينة منذ توليه منصبه.



وكان من المقرر أن يجري رئيس الحكومة جولة ميدانية في عدد من المناطق والمؤسسات، والأماكن المتضررة من الحرب في المدينة لتفقد أحوالها، بحسب محمد حمودة، الذي أكد أن الدبيبة سيعقد لدى وصوله مدينة بنغازي مؤتمرا صحفيا مع نائبه حسين القطراني.

وفي مارس/آذار الماضي، منح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الدبيبة الذي كثّف من جولاته المحلية في معظم المدن الليبية التي غابت عنها مدينة بنغازي، ما أثار عددًا من التساؤلات، حسمتها الحكومة بإعلانها عن الزيارة المرتقبة.

وسلمت الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي برئاسة عبدالله الثني في 23 مارس/آذار الماضي، سلطاتها إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بحضور نائب رئيس الوزراء حسين القطراني ووزير الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء.

وأكد نائب رئيس الحكومة الليبية القطراني حينها أن مرحلة الانقسام انتهت، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لخدمة المواطنين كافة.