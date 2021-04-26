إلغاء محاكمة "قاتل اليهودية" يشعل احتجاجات بباريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك أكثر من 25 ألف شخص في احتجاجات بالعاصمة الفرنسية باريس ومناطق أخرى من فرنسا، اليوم الأحد، رفضا لقرار محكمة فرنسية بعدم إجراء محاكمة في مقتل امرأة يهودية في باريس قبل أربعة أعوام.

وتجمع مئات المحتجين أيضا أمام السفارة الفرنسية في تل أبيب ردا على القرار ، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتعرضت سارة حليمي لاعتداء وتم إلقاؤها من شرفة شقتها بشرق باريس في نيسان/ أبريل عام 2017.

وأكدت محكمة النقض، أعلى محكمة في البلاد، مؤخرا أنه لن تكون هناك محاكمة ضد الجاني المزعوم الذي يتلقى العلاج في قسم الأمراض النفسية ، وفقًا للتقارير.

وقالت عمدة باريس آن هيدالجو على قناة "بي اف ام تي في" إنه سيتم تسمية أحد الشوارع باسم حليمي.

من جانبه، تحدث وزير العدل إريك دوبوند موريتي عن احتمال صياغة قانون الشهر المقبل من أجل سد الثغرة القانونية التي اتضحت خلال القضية.