شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» توصي باتباع الإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبد الله آل علي

أكدت صحة دبي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بعد الحصول على اللقاح، وعدم التهاون، عبر الاستمرار في ارتداء الكمامات بطريقة صحيحة، والتباعد الجسدي، والابتعاد عن التجمعات، فضلاً عن غسل اليدين وتعقيمها؛ فالوقاية تظل السلاح الأول والأكثر فاعلية في التصدي للجائحة.

أكدت د هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي أن البعض يعتقد أنه محصن 100% بعد حصوله على اللقاح، ولا يتبع الإجراءات الاحترازية بالطريقة الصحيحة ويتهاون في ذلك، وهذا اعتقاد خاطئ، فاللقاحات المتوفرة حالياً ضد كوفيد ـ 19 تقي من الإصابة بالعدوى بدرجات متفاوتة، ولكن لا يوجد لقاح يحصن الفرد بنسبة 100%، وإلى الآن لم يتم تقييم مدى فاعلية هذه اللقاحات؛ من حيث قدرتها على منع انتقال العدوى من الشخص الملقح للآخرين؛ حيث لا تزال الدراسات جارية، ومن الضروري جداً استقاء المعلومات حول اللقاح من المصادر الطبية فقط وعدم اللجوء إلى استشارة الأصدقاء أو البحث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: الوقاية تظل السلاح الأول والأكثر فاعلية في التصدي لجائحة كوفيد-19، وأن التزام الأفراد بتطبيق الإجراءات الوقائية المُوصى بها، والتي يتم التنويه عنها بصورة مستمرة في مختلف وسائل الإعلام، يبقى الضمانة الأولى والأكثر أهمية في حماية سلامة أسرهم وأصدقائهم وجميع المحيطين بهم، ومن ثم المجتمع ككل. فالتزام أفراد المجتمع يُشكِّل الركيزة الأساسية لدعم كافة الجهود الرامية إلى التعافي السريع والوصول إلى المناعة المجتمعية.

وأضافت: يجب المداومة على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية من (لبس الكمامة، والمحافظة على التباعد الجسدي) في جميع الأوقات، موضحة أنه ينبغي أن يستمر الأشخاص الذين أخذوا اللقاحات في اتباع احتياطات السلامة، مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمهما في حالة لمس الأسطح وتجنب المخالطة اللصيقة في الأماكن العامة والمصافحة عند زيارة الأشخاص من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بمرض شديد في حال أصابهم كوفيد ـ 19.