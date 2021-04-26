شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض مرونة المدن في مواجهة الجائحة.. أبوظبي مثالاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض طلبة من قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي، ورقة علمية بعنوان «مرونة المدن و«جائحة كوفيد-19» – أبوظبي مثالاً» في مؤتمر عالمي ركز على التخطيط العمراني في ظل الإغلاقات الشاملة، نظمته الجمعية الدولية للتخطيط والتهيئة العمرانية والتنمية المستدامة.

دعت لجنة تحكيم المؤتمر الذي عقد الشهر الماضي، الطلبة لنشر الورقة البحثية في المجلة الدولية للتخطيط والتهيئة العمرانية والتنمية المستدامة، إحدى المجلات العلمية المدرجة ضمن الربع الثاني في تصنيف «سكوبس» العالمي الذي يُعد أكبر قاعدة بيانات للملخصات والاقتباسات في الأدبيات التي يتبادلها ذوو الاختصاص.

ويكشف البحث عن التحديات المحتملة التي قد تواجهها البلدان في جميع أنحاء العالم في ظل الجائحة، بما في ذلك إدارة المخاطر والبنية التحتية والموارد، مقدماً دراسة حالة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، تستعرض النهج المرن الذي اتبعته أبوظبي لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

وتهدف الورقة البحثية، إلى دراسة الطاقة الاستيعابية للمباني الكبيرة، وكيف يمكن تحويلها إلى مساحات واسعة ذات معايير صحة عالية ومستويات تعقيم متميزة لاستيعاب حالات الطوارئ الطبية خلال مواجهة الأوبئة.

من جهة أخرى، تُقدم الورقة البحثية خطة شاملة في أحد أحياء مدينة أبوظبي الذي أخذته كعينة توضح فيه توزيع ومواقع المساحات الكبيرة والمباني المحتملة، والتي تم اختيارها بناءً على معايير محددة بما في ذلك إمكانية الوصول، والقرب، والطاقة الاستيعابية، ونطاق الخدمات، ومرونة الخطط، إضافة إلى الجوانب التقنية ذات الصلة. ويشير البحث إلى أنه يمكن تحويل هذه المباني للاستخدام الطبي في حالات الطوارئ والأزمات في المستقبل. فمن خلال وضع هذه الإجراءات، تعزز أبوظبي جاهزيتها من الناحية المكانية لهذه المخاطر، وتحقق سرعة وكفاءة أكبر في الاستجابة والمرونة للتعامل معها.

وقال البروفيسور توماس هوكستيتلر، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية في جامعة أبوظبي: «نعتز بطلبتنا الموهوبين وإنجازاتهم وما استطاعوا تحقيقه من نجاحات في مؤتمر التخطيط العمراني في ظل الإغلاقات الشاملة بالمدن الدولي، والمشروع البحثي الذي نُشر في أشهر المجلات الأكاديمية العالمية».

من جانبه، قال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: «يقدم الإنجاز دليل على إبداع طلبة جامعة أبوظبي وعملهم الدؤوب للمساهمة في دعم رؤية الجامعة للريادة في إجراء البحوث المتميزة، التي تُعد من أفضل السبل التعليمية، حيث تحفز إبداعات الطلبة بأسلوب مبتكر لا يخلو من التحدي، فيمكّنهم من تجربة عملية الاستكشاف العلمي التي تميز العقلية الأكاديمية بشكل مباشر».

وأعربت الدكتورة ريم مزياني، أستاذ مساعد في الهندسة المعمارية، عن فخرها بنجاح الطلبة في تطوير البحث الذي حظي باهتمام لافت من قبل لجنة التحكيم، وقالت: أتقدم بالشكر إلى جامعة أبوظبي على دعم مثل هذه المبادرات، ويسعدني الإشراف والعمل مع المواهب الشابة التي تحتضنها الجامعة، وأن أكون جزءاً من مؤسسة أكاديمية رائدة كجامعة أبوظبي.