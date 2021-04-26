شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» يتعـامـل مع 24 ألف طلب خدمة خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

كثّف مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) خلال الربع الأول من العام الجاري، حملاته لمكافحة آفات الصحة العامة، وأجرى عمليات المسح الحشري والمكافحة للعديد من الأماكن في أرجاء الإمارة، منها المساجد والمسالخ الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة والأسواق العامة وكافة المناطق السكنية، إضافة إلى خدمة حجز الحيوانات السائبة مثل القطط والكلاب.

وبلغ عدد طلبات الخدمة، التي نفّذها المركز 24,554 طلباً، خلال الربع الأول من عام 2021، وقال المهندس محمد محمود المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة بالمركز: إن تعامل الإدارة مع هذا الكم من الطلبات، يؤكد قدرتنا على التعامل السريع مع طلبات الجمهور وتلبية احتياجاته، كما يعكس استعدادنا للتعامل مع مختلف الظروف البيئية والصحية في المجتمع رغم ما يشهده العالم من تفش لوباء كورونا، حيث نحرص على تعزيز خط دفاعنا في وجه أي مخاطر بيئية وصحية، لحماية المجتمع.