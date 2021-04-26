شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات «أسبوع التوحد» الـ 14 تنطلق غدا افتراضيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الإثنين فعاليات أسبوع التوحد، الذي ينظمه «مركز الإمارات للتوحد» للعام الرابع عشر على التوالي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وأكدت أمل صبري، مديرة المركز، أن فعاليات المركز للعام الحالي، تهدف إلى إرساء مفهوم القبول عبر المسمى الجديد للاحتفال الدولي بشهر أبريل شهر قبول التوحد، ويتزامن ذلك مع حملة للإضاءة على مفهوم التنوع العصبي لذوي طيف التوحد، واحترام الاختلاف في طريقة معالجة المعلومات لديهم، بعيداً عن إلصاق مسمّيات غير صحيحة بهم، لتشجيعهم وأسرهم على عيش حياة كاملة ونوعية، بالتواصل والقبول.

وأِشارت إلى أن مبادرة مؤسسة اتصالات الإمارات، بشأن تدشين تقنية جديدة لتصفح الإنترنت لهذه الفئة، ساعدتهم على الاطلاع على المعلومات بطريقة تناسب التنوع العصبي لديهم، وتؤمن سلامتهم وراحتهم.

وقالت إن المركز غيّر شعاره من البازل واللون الأزرق، إلى شعار جديد يعكس تقبل الاختلاف والتنوع العصبي لهم، باللون البنفسجي، ويبرز ثلاثة مفاهيم، الأول: «التوحد» وهو مثال على التنوع العصبي وإطار يدرك أن اختلافات الدماغ بين الناس أمر طبيعي وجانب غني من التجربة الإنسانية، مشيرة إلى أن الشعار يوضح صورة الدماغ وتعكس الألوان فيه التنوع العصبي وهو رمز معروف في جميع أنحاء العالم.

والثاني يتمحور حول أهمية التواصل والاستماعإلى أصواتهم، والتعرف إلى آرائهم ورغباتهم، عند اتخاذ قرارات بشأنهم، حيث وضّح ذلك بالرمز الموجود بجانب الحرف «A» اختصار ( autism ) بالشعار الذي يبرز «الاتصال - مثل اتصال Wi-Fi» و «أصوات فئة ذوي طيف التوحد».

وأوضحت أن المفهوم الثالث، أن التوحد يعدّ طيفاً، ما يعني أن الأفراد يختلفون بشكل كبير في قدراتهم، عبر المجالات الاجتماعية والمعرفية، إذ يتضح ذلك باستخدام نطاقات الألوان (من الفاتح إلى الداكن) في علامة Wi-Fi بالشعار.

فيما أكد محمد هلال المهيري، المدير العام لغرفة أبوظبي، التزام الغرفة منذ 14 عاماً بالتعاون مع مركز الإمارات للتوحد، لدعم فعاليات الأسبوع الذي ينظم سنوياً في أبريل، متزامناً مع الشهر العالمي للتوحد، إيماناً من الغرفة بأهمية نشر روح المشاركة في المجتمع، لدعم المراكز الخاصة التي ترعى هذه الفئة من أصحاب الهمم.

وعن فعاليات الأسبوع الذي يستمر حتى الاربعاء المقبل، أوضحت الدكتورة أمل أنه يتضمن شقين: الأول تنظيم «بطولة الإمارات الـ 14 للياقة البدنية لأصحاب الهمم» أبريل 2021 يوم الثلاثاء 27 أبريل، وستشارك بها لأول مرة 5 دول هي الإمارات، ومصر، ولبنان، وسلطنة عمان، وسوريا، وأكثر من 500 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم من 60 مركزاً ومدرسة مدمج بها أصحاب الهمم.

وتختتم الفعاليات بالشق الثاني يوم الأربعاء 28 أبريل، بتنظيم جولة داخل مركز الإمارات للتوحد، إلى جانب إقامة فعاليات استعراضية لطلاب من ذوي التوحد.

وتهدف هذه الفعاليات إلى رفع الوعي المجتمعي وتقبل هذه الفئة.

وتوجهت بالشكر إلى الشيخ نهيان بن مبارك، لرعايته الكريمة على مدار 14 عاماً متتالية فعاليات الأسبوع. كما شكرت الغرفة التي تبنّت فعاليات الأسبوع على مدار 14 عاماً، ولشركة دولفين للطاقة، ومركز فنتازيا باليه، وجامعة دبي، والشركة العامة الدولية، لدعم المركز بغرفة التعقيم الإلكترونية ومساندته في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد-19.

ووثق المركز آراء أولياء الأمور في خدمة التعلم عن بُعدْ خلال الجائحة بعد أن لمسوا تقدم أطفالهم بالتعلم عن بُعدْ، وأصبحوا على دراية كبيرة بالبرامج المقدمة لهم.. كما شارك المركز مع الأولمبياد الإماراتي الخاص أثناء الجائحة في تقديم منافسات رياضية بين طلاب مراكز الدولة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت في أحدث إصداراتها أن نسبة انتشار طيف التوحد بين الذكور بلغت 1:160 طفل في العالم في 2 أبريل 2021 والإناث 1:4 وتظهر في الطفولة المبكرة، قبل سن ثلاث سنوات. و 70 % من الحالات يصاحبها (الصرع، والاكتئاب، ونقص الانتباه مع فرط الحركة). (وام)