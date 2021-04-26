تفاصيل وفاة زوجة شابة بعد دخولها في غيبوبة تامة لمدة أسبوع بسبب خطأ طبي أثناء ولادة قيصرية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لم تكُن تدري "نورهان" الزوجة الشابة بنت التسعة عشر ربيعًا، أن حملها الثاني سيكون بمثابة السبب الأخير لها في الحياة لتفارقها، وأن ولادتها القيصرية سيتبعها إهمال طبي يودي بحياتها ويُجبرها على الغياب التام عن الوعي حت مفارقة الدنيا وما فيها.

مع دقات الحادية عشر من صباح السبت الأول من شهر رمضان الجاري، ذهبت الزوجة الشابة رفقة اسرتها إلى عيادة طبيبة خاصة معروفة ببندر مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية؛ بعدما أخبرتها الطبيبة بالموعد وأنها ستضع مولودها في ولادة قيصرية، وهو ما حدث في غضون 60 دقيقة وجاء الطفل إلى الدنيا بصحة جيدة، لكن الأم اصيبت بنزيف داخلي استمر لعدة ساعات، لتطلب الطبيبة من أسرتها الموافقة على استئصال الرحم حتى يتوقف النزيف.

وافق الأهل سريعًا عسى أن تتمكن الطبيبة من إنقاذ حياة ابنتهم، لكن الأمر إزداد سوء بتوقف الكليتين ودخول الزوجة في غيبوبة تامة عقب استئصال الرحم، في ماساة استمرت من العيادة الخاصة حتى وجهت الطبيبة الأسرة بنقلها إلى مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، قبل نقل المريضة إلى مستشفى حكومي لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد نحو سبعة أيام على دخولها في الغيبوبة، تاركةً طفلها الرضيع وشقيقته التي تكبره بعامين فقط يتامى من بعدها.

رد فعل الأسرة لم ينتظر رحيل ابنتهم ليؤكدوا على وجود ثمة إهمال طبي وتقصير واتهام صريح يوجهونه للطبيبة "ر.ص" في بلاغ رسمي حمل رقم 2515 إداري أبو كبير لسنة 2021، قبل أن يتبعه اتهام صريح لها بالتسبب في وفاة ابنتهم.

البلاغ سبق وفاة الزوجة السابة بأكثر من 24 ساعة، وتبعه استجواب الطبيبة من قِبل النيابة العامة، لتُقر الطبيبة بأنها اتبعت الإجراءات الطبية المتبعة مع الحالة، قبل أن تأمر النيابة العامة بصرفها لحين وصول تقرير الطب الشرعي، وعرض التقارير الطبيبة على الطب الشرعي كذلك للتأكد من مدى صحة الإجراء الطبي المتبع من قِبل الطبيبة، إلا أزو الزوجة توفيت بعدها بساعات واتهم زوج المجني عليها الطبيبة بالإهمال الطبي والتسبب في سوء حالة زوجته ودخولها في غيبوبة انتهت بوفاتها بعد 7 أيام على الولادة، فيما صرحت النيابة العامة بالدفن، وأمرت باستدعاء الفريق الطبي المشارك مع الطبيبة المتهمة في الواقعة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من زوج "نورهان.م" 19 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بقرية "طوخ" بأبو كبير، يتهم فيه "ر" طبيبة نساء وتوليد بمركز أبو كبير، بالإهمال الطبي والتسبب في دخول زوجته في حالة غيبوبة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2515 إداري أبو كبير لسنة 2021.

وأوضح الزوج، أنه أثناء خضوع زوجته لعملية ولادة قيصرية بالعيادة الخاصة بالطبيبة المذكورة، منذ 6 أيام، أصيبت بنزيف حاد بعد خروجها من غرفة العمليات، قبل أن تُدخلها الطبيبة لغرفة العمليات مرةً أخرى وتستأصل لها الرحم، إلا أن هذا لم يوقف النزيف، ما تسبب لها في حدوث تورم بالوجه، لتنقلها الطبيبة إلى مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، وتبين هناك توقف الكليتين ودخولها في غيبوبة تامة، قبل تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لعدم قدرة الأسرة على تدبير نفقات المستشفى الخاص.

باستدعاء الطبيبة المتهمة، وبسؤالها أمام النيابة العامة، أقرت بأنها اتبعت الإجراءات الطبية المتبعة مع الحالة، قبل أن تأمر النيابة العامة بصرفها لحين وصول تقرير الطب الشرعي، وعرض التقارير الطبيبة على الطب الشرعي كذلك للتأكد من مدى صحة الإجراء الطبي المتبع من قِبل الطبيبة، فيما اتهم زوج المجني عليها الطبيبة بالإهمال الطبي والتسبب في سوء حالة زوجته ودخولها في غيبوبة، والتي انتهت بوفاتها بعد 7 أيام على الولادة، فيما صرحت النيابة العامة بالدفن، وجرى تشييع الجنازة ودفنها بمسقط رأسها بقرية "طوخ" بأبو كبير.