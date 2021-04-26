التعليم العالي: ليس من الوارد العودة للأبحاث لتقييم الطلاب في الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات قام بتشديد الإجراءات الاحترازية في الجامعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد بجانب تكثيف المحاضرات الأونلاين خاصة لطلاب الكليات النظرية.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" الأحد، أنه تم إعادة توزيع الجداول لطلاب الكليات العملية وذلك لتقليل زمن المحاضرات بجانب تشديد الإجراءات الاحترازية خلال الدروس العملية سواء في المعامل أو ورش كليات الهندسة بما يضمن توصيل المهارات العملية اللازمة للطلاب لاقتحام سوق العمل، لافتًا إلى أنه ليس من المهنية تقديم خريجين كليات عملية للمجتمع لا يمتلكون المهارات العلمية اللازمة.

وتابع أن التواجد الكثيف لم يعد ظاهرة داخل الجامعات وإن وزارة التعليم العالي حريصة على صحة الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعات وإنه في حال ظهرت خطورة سيتم اتخاذ قرارات تحفظ صحة الطلاب والأساتذة والعاملين، مشيرًا إلى العودة لأسلوب الامتحان لتقييم الطلاب في الجامعات وإن فكرة الاعتماد على الأبحاث للتقييم غير واردة بعد ثبوت عدم موضوعيتها كوسيلة للتقييم.

ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أحقية أي طالب مصاب بفيروس كورونا أو لديه اشتباه في الإصابة بأن يتقدم باعتذار لإدارة كليته لعدم أداء الامتحانات لقبول اعتذاره في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة بسبب جائحة فيروس كورونا.