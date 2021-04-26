التعليم العالي: الدراسة بالجامعات مستمرة مع تشديد الاجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بالأمس مصير العام الدراسي، مضيفًا: "الدراسة مستمرة بالجامعات مع ضرورة تشديد على الاجراءات الاحترازية".

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "أعداد طلبة الجامعات تبلغ 3 مليون طالب على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة، من بينهم طلاب الكليات العلمية مثل كليات العلوم والطب البشري والأسنان والصيدلة وغيرها، ومن الضروري استكمال تدريباتهم العملية".

وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي، أنه سيتم الاعتماد على تكثيف التعليم الالكتروني "عن بعد" خاصة في الكليات النظرية حيث أن الاعتماد على التعليم الأونلاين في الفصول الدراسية السابقة اسهم في تقليل نسب الحضور.

وشدد الدكتور عادل عبد الغفار: "بالنسبة للطلاب في الكليات العملية سيتم تقليل نسب الحضور عبر تباعد المحاضرات وتقليص مدتها لتحقيق البعد الاجتماعي"، مضيغًا: "أتحنا الفرصة للطالب لمجرد الاشتباه في الاصابة وليس ثبوتها أن يحتفظ بحقه الكامل في أداء الامتحان وفقاً لقواعد كل كلية وبالتالي لايوجد هناك ضغوطات تخص الحضور".