بايدن: عازمون على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة عازمة على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت المستشفيات تعاني ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن عازمون على مساعدتها في وقت الحاجة".

جدير بالذكر أن إحصائيات جديدة أظهرت أن الهند تسجل 243 إصابة ونحو حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كل دقيقة، وسط ارتفاع غير مسبوق في الإصابات والوفيات بالفيروس، في ما وُصف بأنه "تسونامي كوفيد" يضرب البلاد.

وتحتل الهند حاليًا المركز الثاني في قائمة دول العالم الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، بعد أن تخطت البرازيل في 11 أبريل الجاري.