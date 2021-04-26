الجمعية العمومية لـ"دار المعارف" تعتمد القوائم المالية واللائحة الإدارية الجديدة للمؤسسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

انتهت أعمال الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، بحضور الدكتورة فاطمة سيد أحمد وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا وألماظة موسى ومحمد مصطفى.

كما شارك في أعمال الجمعية العمومية، عزيزة التهامي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وهناء عبدالمنعم عويس رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهالة نور الدين حافظ وكيل وزارة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وحسام عبدالصبور مدير عام - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف وأعضاء مجلس الإدارة حيث اعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة دار المعارف عن الأعوام المالية 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 واللائحة الإدارية الجديدة.

وقال الشوربجي إن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشكلات المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونيًا، وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات.

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة، وشهدت الجمعية اعتماد القرارات الهادفة منها تشكيل لجنة لمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية على أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الإدارة لرفعة إلى رئيس الهيئة الوطنية رئيس الجمعية العمومية.

​