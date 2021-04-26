من 4 ابتدائي لـ2 ثانوي.. التعليم تحسم موقف امتحانات المواد خارج المجموع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حسم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.

وقال حجازي لـ"الخليج 365"، إنه سيتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بنظام الامتحان المنازل لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، موضحًا أن الإدارات التعليمية ستتولى إعداد الامتحانات للمواد غير المضافة للمجموع.​