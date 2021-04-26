القاهرة تؤكد دعم الحل السياسي للأزمة اليمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، موقف بلاده الداعم للحل السياسي للأزمة اليمنية. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان، أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير شكري، أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث. وأضاف المتحدث: إن الوزير شكري أكد موقف مصر الراسخ من دعم جميع الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يُلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وينهي أزمته الإنسانية الممتدة، وفقاً لمرجعيات التسوية الرئيسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216. وأشار إلى أن وزير الخارجية أعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت إزاء دعم الشرعية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتشديد على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.

كما أوضح رفض مصر القاطع وإدانتها للهجمات «الحوثية» المستمرة على الأراضي السعودية، ودعم مصر للرياض في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها القومي، وكذا ترحيب مصر بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية.