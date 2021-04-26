تأييد إماراتي لقرار السعودية حظر المنتجات الزراعية اللبنانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بحظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية، بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع.

ودعت الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها. وكانت الرياض أعلنت، يوم الجمعة الماضي، فرض حظر على دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية، أو نقلها عبر أراضيها، بسبب زيادة تهريب المخدرات.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية: إنها أحيطت علماً عبر السفارة السعودية بقرار الحظر. وأضافت في بيان: «نقل الوزير شربل وهبة الموضوع إلى كبار المسؤولين».

وتابع البيان قائلاً: «على السلطات اللبنانية العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب، لمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني».

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قررت المملكة، بداية من صباح أمس، «منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، ولحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها».

من جانبه، أبدى مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان قلقه وتفهمه لقرار المملكة العربية السعودية: «إقفال حدودها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب عملية تهريب مدانة ومرفوضة شرعاً وخلقاً، ولما تسبب من تداعيات خطيرة في المزيد من الانهيار الاقتصادي اللبناني».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، عن دريان قوله: إنه يأمل أن «يكون القرار السعودي مؤقتاً لحين معالجة الأمر من قبل الدولة اللبنانية التي ينبغي أن تخطو خطوات سريعة وحاسمة لمنع حدوث أي خلل في العلاقات اللبنانية السعودية».

وأكد «حرص لبنان واللبنانيين على التعاون مع السعودية والدول العربية الشقيقة في شتى المجالات»، مناشداً العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان «مساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي يعيشها الشعب، في ظل تعثر تشكيل حكومة عتيدة ينتظرها اللبنانيون بصبر نافد».