الحكومة الليبية تعقد اليوم اجتماعاً وزارياً في بنغازي

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

يعقد مجلس الوزراء الليبي برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم، اجتماعاً يضم تشكيلته الوزارية في بنغازي شرق البلاد في أول زيارة له للمدينة منذ توليه مهام منصبه.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة محمد حمودة: إن زيارة الدبيبة وتشكيلته الوزارية لمدينة بنغازي ستشمل بعض المناطق والمؤسسات، والأماكن المتضررة من الحرب في المدينة لتفقّد أحوالها.

وأكدت مصادر حكومية ليبية لـ«الاتحاد» أن الدبيبة سيتوجه بكلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء للشعب الليبي، بشكل عام وأهالي بنغازي بشكل خاص، مشككة في إمكانية عقد لقاء بين الدبيبة والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وأشارت المصادر الليبية إلى أن الحكومة الجديدة تتطلع للعمل من المدن والبلدات الليبية كافة وحل جميع المشكلات، موضحة أن رئيس الوزراء يسعى للعمل نحو إعادة إعمار المدن المدمرة بسبب المعارك العسكرية والمواجهات، التي عصفت بالبلاد خلال العقد الأخير. وفي طرابلس، أصدر رئيس الأركان المعين من حكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، قراراً بتكليف كتيبة حطين بفتح وتأمين الطريق الساحلي من مصراتة غربًا إلى سرت شرقًا.

وأكدت وسائل إعلام محلية ليبية أن القرار ينص على منح الكتيبة كامل الصلاحيات في سبيل ضبط الأمن بالطريق الساحلي والأهداف الحيوية الواقعة في نطاق التكليف والرد بقوة على كل من يسعى إلى نشر الفوضى برفض الأوامر وعدم التقيد بالتعليمات.

وفي سياق آخر، بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ملف التوعية الانتخابية ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة المواطنين خلال الاستحقاق المرتقب في ديسمبر.

وفي باريس، بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث شدد خلال لقاء مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل، وإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.