إندونيسيا تعثر على الغواصة المفقودة مشطورة 3 أجزاء

ابوظبي - سيف اليزيد - بالي (أ ف ب)

أعلنت البحرية الإندونيسية، أمس، العثور على الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وأكدت مصرع أفراد طاقمها البالغ عددهم 53.

وقال رئيس هيئة أركان البحرية يودو مارغونو: «عثرنا على الغواصة المشطورة ثلاثة أجزاء، والتي فُقد أثرها الأربعاء، في قعر البحر قبالة سواحل بالي».

وأكد قائد القوات المسلحة الإندونيسية هادي تجاهجانتو للصحافيين أن «أفراد الطاقم الـ53 جميعهم متوفون».

وشارك مئات العسكريين في عمليات البحث، واستُخدمت طائرات وسفن حربية لتحديد موقع الغواصة «كري نانغالا 402» وهي ألمانية الصنع تمّ بناؤها قبل نحو أربعين عاماً، وفُقد أثرها خلال تدريبات. وقالت السلطات: إنها تلقت إشارات من الموقع على عمق أكثر من 800 متر في وقت مبكر أمس، مشيرةً إلى أنها استخدمت غواصة إنقاذ قدّمتها سنغافورة للحصول على إثبات بصري.

وأكد تجاهجانتو العثور على أجزاء أخرى من الغواصة، بما في ذلك مرساة وبزات للسلامة يرتديها أفراد الطاقم. ولم ينتظر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تأكيد مصرع أفراد الطاقم، وبادر قبيل ذلك إلى تقديم تعازيه لعائلاتهم. وقال الرئيس: «نحن الإندونيسيين نرغب في التعبير عن حزننا العميق لهذا الحادث، وخصوصاً لعائلات أفراد طاقم الغواصة».

وأضاف: «كانوا أفضل أبناء الأمة، أفضل الوطنيين الذين يحمون سيادة الأمة». وقدّرت البحرية الإندونيسية بأن احتياطات الأكسجين التي كان يملكها أفراد الطاقم في حال حصول عطل كهربائي، تكفي لمدة 72 ساعة، وتمّ تجاوز هذه المهلة في وقت مبكر أمس الأول، وهو ما جعل من بقائهم على قيد الحياة أمراً غير مرجح.

وغيّرت هيئة الأركان رسمياً وضع الغواصة من «مفقودة» إلى «غارقة». وإعلان غرق الغواصة كان طريقة للقول: إنه لا يوجد أي أمل بالعثور على ناجين.

إلا أن أقرباء اللفتنانت الأول محمد إمام أدي البالغ 29 عاماً والأب لطفل، أرادوا أن يتشبثوا بالأمل.

وقال والد المفقود إيدي سوجيانتو في منزله على جزيرة جافا: «أمنيتي هي أن يتمّ العثور على ابني وكل الطاقم». وأضاف: «ابني أراد أن يكون عسكرياً منذ كان صغيراً.. ذلك كان حلمه». واختفت الغواصة، وهي واحدة من خمس في الأسطول الإندونيسي، في وقت مبكر الأربعاء الماضي، خلال تدريبات عسكرية في شمال جزيرة بالي.