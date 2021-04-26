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أميركا و«الناتو» يبدأان «الانسحاب» من أفغانستان

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ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

أعلن قائد القوات الدولية في أفغانستان سكوت ميلر، أمس، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» بدأا في اتخاذ «خطوات محلية» ضمن عملية سحب قواتهما من أفغانستان.
 وقال الجنرال ميلر للصحفيين في كابول: إن العملية بدأت بالفعل، بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيسحب القوات بحلول 11 سبتمبر المقبل.
وأضاف ميلر: «جميع قواتنا تستعد للانسحاب، ورسمياً سيكون تاريخ الإشعار في الأول من مايو المقبل». وأوضح أنه سيجري انسحاباً منظماً من أفغانستان، وهذا يعني تسليم القواعد والمعدات للقوات الأمنية الأفغانية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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