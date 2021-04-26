واشنطن: نعمل على مدار الساعة لتوفير الموارد والإمدادات للهند لمواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 11:25 مساءً

أعلنت الولايات المتحدة الاأمريكية أنها مصممة على تقديم يد العون والمساعدة للهند، في مواجهة التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا المتحور، كما أكدت أنها “تعمل على مدار الساعة لتوفير الموارد والإمدادات لها”.

تصريحات واشنطن جاءت على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأحد، في بيان أن حكومته حددت الإمدادات من العلاجات واختبارات التشخيص السريع وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية التي سيتم توفيرها على الفور للهند.

البيان الذي نشره للبيت الأبيض قال إن سوليفان تحدث عبر الهاتف مع مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، وأعرب له عن تعاطف الولايات المتحدة العميق مع شعب الهند بعد الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة والهند ، هما الدولتان اللتان لديهما أكبر عدد من حالات كورونا في العالم، وأن تضامن واشنطن مع نيودلهي يأتي بناء على الشراكة الصحية المستمرة منذ “سبعة عقود بما في ذلك المعارك ضد الجدري وشلل الأطفال وفيروس نقص المناعة البشرية” وفق تعبير البيان.

وقال البيان كذلك: “تحقيقا لهذه الغاية، تعمل الولايات المتحدة على مدار الساعة لنشر الموارد والإمدادات المتاحة لحماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في الهند، كما حددت إمدادات من العلاجات ومجموعات اختبار التشخيص السريع وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية (PPE) التي سيتم توفيرها على الفور للهند.

وتسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى اتباع خيارات لتوفير توليد الأكسجين والإمدادات ذات الصلة على أساس عاجل.

وذكر البيان بأن مؤسسة تمويل التنمية الأميركية (DFC) حققت توسعًا كبيرًا في القدرة التصنيعية لشركة BioE، وهي الشركة المصنعة للقاحات في الهند، مما يتيح لها تكثيف إنتاج ما لا يقل عن مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

وكشف أنه بحلول نهاية عام 2022، ستنشر الولايات المتحدة فريقًا من الخبراء من مستشاري الصحة العامة من مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للعمل بالتعاون الوثيق مع سفارة الولايات المتحدة ووزارات الصحة الهندية وموظفي خدمة استخبارات الأوبئة الهندية.

وستعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضًا بسرعة مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لدعم وتسريع تعبئة موارد الطوارئ المتاحة للهند من خلال الصندوق العالمي، وفق ذات البيان.

وأعلنت الهند، الأحد، تسجيل 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في رقم قياسي عالمي، بينما قررت السلطات المحلية تمديد إجراءات العزل في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع واحد.