الأردن يتطلع لرفع كافة قيود كورونا في شهر يوليو القادم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

أعرب وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني صخر دودين إن أمله في الوصول إلى “صيف آمن” وإلغاء كل أنواع الحظر والإغلاقات في مطلع شهر يوليو المقبل.

وقال دودين للصحفيين: “لدى الحكومة خطة بعيدة المدى تتضمن فتح القطاعات كاملة والغاء كل انواع الحظر والإغلاق والعودة الى الحياة الطبيعية والوصول إلى صيف آمن. هذه الخطة من المؤمل لها أن تبدأ في الأول من يوليو المقبل”.

وتابع: “من أجل الوصول إلى هذا الصيف الآمن، لابد للناس أن يقبلوا على أخذ اللقاحات، وهي موجودة ومتعاقد على كميات كبيرة منها تفوق الـ10 ملايين مطعوم ودفعنا أثمانها، كل مانطلبه هو أن تزيد كثافة إقبال الناس على أخذ المطاعيم”.

وأضاف: “فقد تم حتى الآن تطعيم مليون و200 ألف شخص وهذا أمر جيد ولكننا نأمل بتطعيم نحو 3 ملايين شخص مع يونيو المقبل”.

وأكد أن الحكومة الأردنية ومن أجل زيادة عمليات التطعيم، زادت عدد فرق التطعيم المتنقلة من 25 فرقة إلى 125.

كما أشار إلى أن الحكومة ستتخذ “قرارات تخفيفية غدا”، مضيفا: “ستسمعون أخبارا طيبة”.