محمد الفلاح - الحكومة اليمنية تنفي سيطرة الحوثي على منطقة الكسارة في مأرب

الإثنين 26 أبريل 2021

نفى وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تقارير إعلامية عن سيطرة الحوثيين على منطقة الكسارة شمال مأرب.



وكتب الإرياني على تويتر الأحد: "ننفي صحة ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية عن سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على منطقة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب، ونعبر عن أسفنا الشديد لوقوع وكالة عالمية تحت طائلة التضليل الإعلامي، وترويجها لأخبار لا أساس لها من الصحة بهدف رفع معنويات عناصر الميليشيا المنهارة".

وأضاف: "نؤكد أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء قبائل مأرب صامدين في مواقعهم بمختلف جبهات محافظة مأرب صمود الجبال الرواسي، يتصدون لكل الهجمات الانتحارية ويكبدون ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية فادحة هي الأكبر منذ بدء الحرب التي فجرها الانقلاب".