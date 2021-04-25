غداً.. ترقبوا ظاهرة 'القمر العملاق'

بغداد - ياسين صفوان - يضيء سماء الليل قبل وقت قصير من منتصف ليل يوم غد الاثنين القمر الوردي، وهو ثاني أكبر قمر مكتمل في عام 2021، وفقا لوكالة ناسا.



وسيكون القمر العملاق لشهر أبريل هو ثاني أقرب الأقمار إلى الأرض هذا العام، بعد القمر الكامل في 26 مايو، والذي سيكون الأقرب، حيث يتفوق على القمر الكامل لشهر أبريل بإجمالي يبلغ 98 ميلا (157 كيلومترا)، أو حوالي 0.04% من المسافة من الأرض إلى القمر في أقرب نقطة له، والمعروفة باسم نقطة الحضيض، حسب ما ذكرت وكالة ناسا.



والقمر العملاق وصف يطلق عادة على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض)، ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357,378 كيلومترا.