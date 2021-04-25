طالبان تصعد هجماتها بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 12 شرطيا أفغانيا على الأقل الأحد بينهم 7 في كمين نصبه مقاتلو حركة طالبان جنوب العاصمة كابول.

ويأتي الهجومان المنفصلان في ولايتي لوغار وقندهار مع إعلان القائد العسكري الأمريكي في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بدء العمل لسحب القوات الأجنبية المتبقية في هذا البلد تنفيذا لأوامر الرئيس جو بايدن.



وقال ديدار لاوانغ المتحدث باسم حاكم ولاية لوغار إن "7 من رجال الشرطة قتلوا وجرح 3 عندما نصب مقاتلو طالبان كمينا لسياراتهم في منطقة محمد اغا".

كما أكدت شرطة الولاية الواقعة جنوب العاصمة كابول وقوع الهجوم.

وفي هجوم منفصل الأحد، هاجم انتحاري بسيارة مفخخة عربة للشرطة في منطقة ميواند في معقل طالبان ولاية قندهار الجنوبية ما أدى إلى مقتل 5 رجال شرطة وجرح 4.



وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن طالبان نفذت ست هجمات انتحارية و62 تفجيرا خلال الأيام العشرة السابقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 مدنيا وإصابة 180.

الانسحاب

وقال الجنرال ميلر قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن العمل بدأ لتسليم القواعد المتبقية للقوات الأفغانية وسحب الجنود الأميركيين والتابعين للحلف من البلاد.

وأضاف ميلر للصحفيين في كابول "مع بدء سحب جميع الجنود الأميركيين، سنسلم القواعد بشكل أساسي الى وزارة الدفاع والقوات الأفغانية الأخرى"، دون أن يسمي هذه القواعد.

وتابع "جميع قواتنا تستعد الآن للتراجع. ورسميا، فإن موعد الإخطار سيكون في الأول من مايو/أيار، لكن في نفس الوقت شرعنا باتخاذ إجراءات محلية".

ولفت ميلر إلى أن الجيش سيسلم معداته التي لا يحتاج الى سحبها، قائلا "نتطلع لضمان أن تمتلك قوات الأمن الأفغانية القواعد والمعدات اللازمة لعملها".



وأعلن بايدن في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم سحب جميع القوات الأميركية المتبقية في أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، ما يسدل الستار على أطول حرب أمريكية خارج الحدود.

وتأخر الانسحاب نحو 5 أشهر منذ الاتفاق بين طالبان والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لسحب جميع القوات الأجنبية.

وقبل نحو عقد كان للولايات المتحدة ما يقارب 100 ألف جندي في أفغانستان، لكن هذا العدد انخفض الى 2,500 خلال رئاسة ترامب.