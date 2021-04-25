454 وفاة بكورونا في يوم واحد بإيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 454 حالة وفاة و19165 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و396 ألف حالة، وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 69574.

وذكرت أن 5206 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و877 ألف حالة.