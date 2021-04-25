454 وفاة بكورونا في يوم واحد بإيران

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وذكرت أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و396 ألف حالة، وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 69574.
وذكرت أن 5206 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و877 ألف حالة.
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