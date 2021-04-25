شكرا لقرائتكم خبر 15 ألف مستفيد من السلال السعودية من الأسر الفلسطينية والسورية والأردنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية العفيفة والمحتاجة في الأردن.

وجرى توزيع 3.128 سلة غذائية في محافظات عمان، مأدبا، عجلون، المفرق، إربد، الزرقاء، استفاد منها 15.640 فردا بواقع 3.128 أسرة.

وتحتوي السلة الواحدة على المواد الغذائية الأساسية من الأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافة والتي تلبي احتياج الأسرة طيلة أيام الشهر الفضيل.

ووزع المركز أمس الأول توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين، حيث جرى توزيع 11 طنا و500 كجم من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة أفرانكو بمحافظة أوويمي بجمهورية بنين، استفاد منها 1.380 فردا.

ووزع المركز 26 طنا و750 كجم من السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في مديريتي المسيلة وسيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 1.500 فرد.