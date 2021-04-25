شكرا لقرائتكم خبر شكري: المبادرة السعودية الطريق لحل الأزمة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده القاطع وإدانتها للهجمات الحوثية المستمرة على الأراضي السعودية، ودعم القاهرة للرياض في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها الوطني، وكذا مساندة مصر وترحيبها بالمبادرة السعودية التي تعد الطريق الأمثل لحل الأزمة اليمنية.

وشدد شكري خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، على موقف مصر الداعم لكافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يلبي طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وينهي أزمته الإنسانية الممتدة، وفقا لمرجعيات التسوية الرئيسة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

