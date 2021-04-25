شكري: المبادرة السعودية الطريق لحل الأزمة اليمنية

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وشدد شكري خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، على موقف مصر الداعم لكافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يلبي طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وينهي أزمته الإنسانية الممتدة، وفقا لمرجعيات التسوية الرئيسة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
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