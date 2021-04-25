العراق يوقف وزير الصحة بعد مقتل وجرح المئات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس وقف وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد وإحالتهما للتحقيق على خلفية أحداث مستشفى ابن الخطيب، كما قرر سحب يد مدير صحة الرصافة وإحالته للتحقيق. وكانت الحكومة العراقية قد عقدت جلسة استثنائية أمس لمتابعة تداعيات حريق المستشفى. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية وفاة 82 شخصا وإصابة 110 بحريق مستشفى ابن الخطيب.

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