تسريب يطيح بوزير الإعلام المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب تسريب أذاعه التلفزيون المصري قبل فترة في الإطاحة بوزير الإعلام المصري أسامة هيكل من منصبه أمس، في أعقاب معركة كلامية طويلة مع عدد من الإعلاميين المصريين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء في مصر نادر سعد أمس، أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، تقدم باستقالته من منصبه، لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، (نظرا لظروف خاصة)، فيما أكدت المصادر أنه طلب منه ذلك.

واندلعت الأزمة بين هيكل وعدد من الصحفيين قبل 6 أشهر، بعد نشره مقطعا مصورا على الصفحة الرسمية للوزارة يقول فيه «إن الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65 في المئة من المجتمع، لا يقرئون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات».

وانبرى عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين بعدها بالهجوم على وزير الإعلام، واتهموه بالتقصير في أداء عمله، والإساءة لمهنة الصحافة، بينما وصفه بعضهم بالخيانة الوطنية، وطالبوه بالاستقالة، وعلى رأسهم أحمد موسى ووائل الإبراشي وخالد صلاح ومحمد الباز.

وبث التلفزيون الرسمي المصري تسريبا لمكالمة تلفونية بين هيكل والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد المصري السابق، يتحدثان فيها عن حضور اجتماع مع قوى سياسية من ضمنها جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية جماعة إرهابية.

واتهم هيكل بعد التسريب مهاجميه بأنهم جزء من حملات متكررة ضده، وقال «أقول لهؤلاء إن أخطر أنواع الفساد هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفي هو بالتوقيع، والحقيقة أنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات».

وتولى هيكل خلال تسلمه حقيبة وزارة الإعلام منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وكان أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف.