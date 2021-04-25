شكرا لقرائتكم خبر 3 قتلى بسبب احتراق خزان ناقلة نفط إيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ثلاثة أشخاص سوريين فارقوا الحياة، جراء احتراق خزان وقود ضمن ناقلة نفط إيرانية مقابل مدينة بانياس على الساحل السوري.

وكشف المرصد أمس انفجارا ضرب ناقلة نفط قادمة من إيران، قرب مصب النفط في بانياس.

وأعلنت وزارة النفط السورية وفقا لما نقلته وكالة (سانا) الحكومية، أن ناقلة نفط في بانياس تعرضت لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.

ووفقا لمصادر المرصد فإنه من المستبعد أن يكون الحريق نتيجة عطل فني، مشيرا إلا أنه لم يتم التأكد بشكل قطعي من الجهة التي تقف وراء الاستهداف.