شكرا لقرائتكم خبر 3 قتلى بسبب احتراق خزان ناقلة نفط إيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف المرصد أمس انفجارا ضرب ناقلة نفط قادمة من إيران، قرب مصب النفط في بانياس.
وأعلنت وزارة النفط السورية وفقا لما نقلته وكالة (سانا) الحكومية، أن ناقلة نفط في بانياس تعرضت لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.
ووفقا لمصادر المرصد فإنه من المستبعد أن يكون الحريق نتيجة عطل فني، مشيرا إلا أنه لم يتم التأكد بشكل قطعي من الجهة التي تقف وراء الاستهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 قتلى بسبب احتراق خزان ناقلة نفط إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.