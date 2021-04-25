شكرا لقرائتكم خبر باقري: لن ينعم الصهاينة بالهدوء إذا استفزونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تزايدت حدة الصراعات بين إيران وإسرائيل، توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بأن جبهة المقاومة سترد على إسرائيل إذا ما اعتقد الصهاينة أن بإمكانهم ممارسة الاستفزازات في أي مكان دون رد. ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عنه القول «يظن الصهاينة أن بإمكانهم الاستمرار باستهداف الأراضي السورية، ومواصلة الاستفزازات في البحار ومختلف الأماكن دون رد»، وأضاف «الإجراءات التي تم اتخاذها في الأيام الأخيرة، والتي ستتخذ في المستقبل، والتي تضع مصالحهم في دائرة الخطر، ستعيدهم إلى رشدهم».



كانت هذه تفاصيل خبر باقري: لن ينعم الصهاينة بالهدوء إذا استفزونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.