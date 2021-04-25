شكرا لقرائتكم لقاء محتمل بين بوتين وبايدن في يونيو.. لكن أين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد يوري أوتشاكوف، أحد مستشاري الكرملين الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن قد يجتمعان "في حزيران/يونيو" لافتا إلى أن هناك "مواعيد محددة" قيد الدراسة.

وكان جو بايدن اقترح في منتصف نيسان/أبريل خلال مكالمة هاتفية مع بوتين لقاءً هذا الصيف في دولة ثالثة لعقد قمة تهدف إلى تهدئة العلاقات بين القوتين المتنافستين والتي هي في أدنى مستوياتها حاليا.

وأعربت موسكو عن اهتمامها بالاقتراح ولكن وسط تبادل فرض العقوبات بين البلدين.

تاريخ محدد!

إلى ذلك، قال أوتشاكوف في مقابلة عبر محطة "روسيا 1" التلفزيونية "هناك تواريخ محددة (...)، لن أصرّح عنها، لكنها في حزيران/يونيو".

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بأول رحلة إلى الخارج منتصف حزيران/يونيو إلى المملكة المتحدة ثم إلى بلجيكا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي ولقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

المعارض الروسي أليكسي نافالني

جولة بايدن

وبحسب بيان للبيت الأبيض صدر الجمعة، يفترض تقديم مزيد من التفاصيل قريبا حول هذه الجولة.

وقد أثار هذا البيان على الفور التكهنات في واشنطن بشأن لقاء محتمل مع فلاديمير بوتين.

وأعربت فنلندا والنمسا خصوصا عن استعدادهما لاستضافة القمة بين بوتين وبايدن.

أسباب التوتر

وبلغ التوتر بين موسكو وواشنطن ذروته على خلفية خلافات بشأن أوكرانيا ومصير المعارض أليكسي نافالني واتهامات بالتجسس والتدخل في الانتخابات وهجمات إلكترونية منسوبة إلى موسكو.

وفي 20 نيسان/أبريل، فرضت واشنطن عقوبات جديدة شملت طرد عشرة دبلوماسيين روس وفرض قيود على شراء الديون الروسية.

وردت روسيا بطرد عشرة دبلوماسيين أميركيين وحظرت دخول عدة أعضاء من حكومة جو بايدن إلى أراضيها.