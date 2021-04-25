شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين وبايدن ربما يلتقيان في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أعلنت مصادر في الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن ربما يلتقيان في يونيو/ حزيران المقبل، وفق ما أعلنت وكالة الإعلام الروسية.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية إنه لم يُتخذ بعد قراراً بشأن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين. وأضاف أوشاكوف، الذي كان سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: «سنتخذ قراراً استناداً إلى عناصر كثيرة».

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله الأحد، إن بلاده استقبلت اقتراح بايدن بشأن القمة بصورة «إيجابية»، وإنه قيد الدراسة في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة «كومرسانت» الروسية، عن مصادر لم تسمها، أن بايدن عرض على بوتين الاجتماع يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، في دولة أوروبية.

ودعا بايدن هذا الشهر بوتين إلى خفض التوتر الذي أثارته تعزيزات عسكرية روسية على حدود أوكرانيا، واقترح عقد قمة؛ لمعالجة مجموعة من الخلافات.