شكرا لقرائتكم خبر عن 350 ألف إصابة و 2767 وفاة بكورونا في الهند خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (أ ف ب)

في مواجهة تصاعد انتشار فيروس كورونا في الهند التي سجلت الأحد حصيلة قياسية عالمية من حيث عدد الإصابات بلغت 350 ألفاً في 24 ساعة، عرضت دول عدة بما فيها دول في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، المساعدة.

وتنتشر في الهند نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا، وتوفي 2767 شخصاً بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي على الصعيد الوطني.

ومع تسجيل قرابة 350 ألف إصابة جديدة في يوم واحد، وهو رقم لم يسبق له مثيل عالمياً، تبدو الهند البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة عاجزة عن كبح انتشار الوباء. وفي مواجهة هذه «العاصفة»، بحسب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مددت السلطات المحلية إجراءات الإغلاق المعمول بموجبها في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع واحد.

وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال: «إن ويلات فيروس كورونا مستمرة». وأكد موقع تويتر حذف عشرات التغريدات التي تنتقد السلطة التنفيذية في إدارة الأزمة الصحية بناء على طلب السلطات الهندية. وأمام المستشفيات في المدن الرئيسية للهند، اتسعت طوابير مرضى كوفيد وأقاربهم القلقين.

وروى رافي كومار الذي نجح بعد ليلة انتظار طويلة في إدخال جدّه الثمانيني إلى مستشفى للعلاج، أنّه رأى «ثلاث جثث في ست دقائق».

وأضاف «لا وجود في الداخل للأسرّة، فقط نقالات تحمل كلّ منها مرضى». وكان جدّه اضطر عشية ذلك مغادرة مستشفى خاص بسبب نفاد الأوكسجين فيه.

وبلغ عدد الإصابات في الهند 16.9 مليوناً منذ بدء تفشي الوباء وحصيلة الوفيات تجاوزت 192 ألفاً، ما يجعل البلاد رابع أكثر دولة تأثراً في العالم من حيث عدد الوفيات.

والأحد، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم «المساعدة» للهند لمكافحة تسارع انتشار وباء كوفيد-19، من خلال تفعيل الآلية الأوروبية للحماية المدنية. وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من جانبها الأحد أن حكومتها تستعد لتقديم مساعدة عاجلة للهند. وقالت: «إلى الشعب الهندي، أريد أن أعبر عن تعاطفي الكامل حيال هذه المعاناة الرهيبة التي يسببها كوفيد-19 من جديد للسكان».

كذلك، أعلنت الحكومة البريطانية في بيان أنها أرسلت أكثر من 600 من أجهزة الطوارئ الطبية إلى الهند. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «إن معدات طبية حيوية بينها مئات من قوارير الأكسجين وأجهزة التنفس في طريقها الآن من المملكة المتحدة إلى الهند» بهدف «دعم الجهود الرامية إلى تجنب الخسارة المأسوية للأرواح جراء هذا الفيروس الرهيب».

وفي واشنطن، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان أنّ الولايات المتحدة سترسل مكونات لإنتاج لقاحات ومعدات طبية «على الفور» إلى الهند. وفي باريس أيضاً، أعلنت الرئاسة لفرانس برس الأحد أن فرنسا ستوفّر في الأيام المقبلة «دعما كبيراً بالأكسجين» للهند.

وتغلق دول عدّة أبوابها أمام الهند. وقال وزير الخارجية البنجلادشي أ. ك عبد المؤمن لفرانس برس الأحد إن بنجلادش المجاورة ستغلق المعابر البرية لمدة أسبوعين. كذلك، قرر الأردن وقف الرحلات الجوية الآتية من الهند اعتباراً من الأحد.

وبدءاً من الأحد، سيقتصر السفر من الهند إلى ألمانيا على حاملي الجنسية الألمانية، فيما أعلنت الكويت السبت تعليق رحلات تجارية مباشرة من الدولة الآسيوية أو إليها. كما أنّ الولايات المتحدة أوصت بعدم السفر إلى الهند، بما في ذلك للأشخاص الذين تلقوا لقاحات. وكانت كندا علّقت الجمعة الرحلات الآتية من الهند وباكستان لـ 30 يوماً.