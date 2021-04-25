شكرا لقرائتكم خبر عن أغلب الأمريكيين راضون على أداء بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

بعد مرور حوالي 100 يوم على توليه مهام منصبه، كشفت ثلاثة استطلاعات رأي جديدة، الأحد، أن غالبية الأمريكيين راضون على أداء الرئيس الحالي جو بايدن، خاصة فيما يتعلق بإدارته أزمة كورونا.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن نسبة تراوح بين 52-58 % من الراشدين الأمريكيين راضون على أداء بايدن، في حين راوحت نسبة عدم الرضا بين 39-42 %. وحاز أداء بادين تأييد 90 % من الديمقراطيين، فيما تراوحت النسبة بين 9-13 % لدى الجمهوريين.

وأعطى استطلاع شبكة «سي بي اس» بايدن أعلى تصنيف، إذ حصل على موافقة بـ 58 %، ورفض بـ 42%. أما استطلاع شبكة «إن بي سي»، فأظهر موافقة 53 % مقابل رفض 39 %. وأظهر استطلاع شبكة «اي بي سي» وصحيفة «الواشنطن بوست» نسبة تأييد بلغت 52 %، مقابل اعتراض 42% من المستجوبين. ونال بايدن أعلى نسبة رضا في ما يتعلق بإدارته وباء كورونا، وراوحت بين 64-69 %.

تلقى بايدن أضعف درجات الرضا حول طريقة تعامله مع وضع الهجرة على الحدود مع المكسيك. ووجد استطلاع «اي بي سي» أن 37 % فقط موافقون على مقاربته للمسألة، وتتراجع النسبة إلى 33 % في استطلاع شبكة «إن بي سي».

ورغم ذلك، فإن الرضا على بايدن أعلى بكثير مقارنة بسلفه دونالد ترامب طوال ولايته. وقضى ترامب أغلب رئاسته مع نسب رضا عند 40%،وبلغت عند تركه المنصب نحو 34 % فقط، وهو مستوى قياسي منخفض.

ورغم الرضا العام على أداء الرئيس خلال الـ100 يوم الأولى، لكنه أقل من النسبة التي حصل عليها باراك أوباما الذي عمل بايدن نائباً له إبان رئاسته، إذ ناهز معدل الرضا على أداء أوباما 60 % خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته.