شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحقق مع ممرضة كسرت قارورة لقاحات واستبدلتها بمحلول ملحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت - أ ف ب

تحقق الشرطة الألمانية حالياً مع ممرضة، اعترفت باستبدال ستّ جرعات لقاحية مضادّة لكورونا بمحلول ملحي، لأنّها أرادت التستّر على إسقاطها قارورة «فايزر-بيونتيك» من يدها، وهدر محتواها.

وعقب اكتشاف الواقعة، طلبت السلطات من 200 شخص تلقّوا اللّقاح في مركز تابع للصليب الأحمر في فريزلاند الأربعاء الماضي، التقدّم بشكل عاجل لإجراء اختبار الأجسام المضادة، لتحديد هويات الأشخاص الستّة الذين تلقوا محاليل ملحية بدل اللّقاحات.

وقالت شرطة ويلهلمشافن/فريزلاند شمالي ألمانيا في بيان، أنها فتحت تحقيقاً بجرم «إيذاء جسدي» محتمل من الممرضة، مع تشديدها على أن المحاليل الملحية لا تشكل خطراً على الأشخاص الذين حقنوا بها.

وأضاف البيان، أنّ «الممرضة قالت إنّ ما دفعها لهذا التصرف، هو تجنّب إبلاغ أحد عن القارورة التي سقطت من يدها».

ويخفف عادة لقاح «فايزر» بمحلول ملحي قبل إعطائه، وكانت وظيفة الممرضة تحضير الحقن، عندما أسقطت قارورة لقاحات صغيرة عن طريق الخطأ، ما أدّى إلى تلف محتوياتها.وأسرّت الممرضة بما حدث لإحدى زميلاتها التي أبلغت السلطات السبت.

وقال سفين أمبروسي مدير منطقة فريزلاند: «صدمت بشدّة مما حدث»، مضيفاً أنّ السلطات أدخلت الآن إجراء يدعى «العيون الأربعة» في مركز التطعيم، لضمان أن لا يكون شخص بمفرده مع قوارير اللقاحات.

وأنشأت إدارة المنطقة المحلية، خطاً ساخناً للأشخاص الذين تم تطعيمهم يوم الحادث، للتقدّم حتى يتم اختبارهم.