شكرا لقرائتكم خبر عن عسكريو تشاد يرفضون التفاوض مع المتمردين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجامينا - رويترز

أعلن المجلس العسكري التشادي الانتقالي، الأحد رفضه التفاوض مع المتمردين الذين قالوا إنهم مستعدون لإجراء محادثات.

وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري في تشاد، عظيم بيرمنداو أجونا: «الوقت ليس مناسباً للوساطة أو التفاوض مع الخارجين على القانون في ظل هذا الوضع الذي يعرض تشاد للخطر».

ويأتي إعلان رد العسكريين، بعدما،أعلن المتمردون المتركزون في شمالي تشاد، أنهم مستعدون للالتزام بوقف لإطلاق النار وبحث تسوية سياسية بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي على جبهة القتال الأسبوع الماضي.

ويشن المتمردون المعروفون باسم «جبهة التغيير والوفاق» زحفهم منذ أسابيع، ووصلوا إلى منطقة تبعد 200 إلى 300 كيلومتر عن العاصمة نجامينا قبل أن يصدهم الجيش.