شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف فيروس جديد لكورونا في الخفافيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

في وقت تكافح دول العالم للتصدي للموجة الثالثة من جائحة كورونا، وتجاهد لاكتشاف مصدره، كشف بحث بريطاني، مؤخراً، عن فيروس جديد من السلالة نفسها، يعيش في نوع من الخفافيش المعروفة بإسم «حدوة الحصان»، جدد بدوره المخاوف من أن يصيب البشر حال تحوره هو الآخر.

واعتمدت الباحثة في جامعة «إيست أنجليا»، إيفانا مورفي، الإنجليزية في تجاربها على 53 خفاشاً، جمعت فضلاتها في أكياس من منطقة جلوسترشير، وأرسلت عينات منها للتحليل في مختبر صحي؛ حيث اكتشف أن أحد الخفافيش كان مصاباً بالفيروس الجديد، وفق ما نشرت «صحيفة ديلي ميل» البريطانية.

وهذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على «فيروس ساربيك»، وهو المصطلح الشامل لفيروسات عدة، بما في ذلك فيروس «سارس- كوف-2». ولا يصيب الفيروس الجديد المكتشف وهو «RhGH01»، البشر في حالته الراهنة، لكن العلماء يحذرون من ملامسة تلك الحيوانات، في ظل احتمالية تحور الفيروس ليصبح قادراً على إصابة البشر.

ويشدد باحثون على أن منع انتقال فيروس «سارس- كوف-2» إلى الخفافيش أمر بالغ الأهمية في ظل حملة التطعيم العالمية الحالية ضد الجائحة.

وقالت مورفي: «مثل كل الحيوانات البرية، إذا تُركت الخفافيش بمفردها فإنها لا تشكل أي تهديد»، وفق ما نقلت صحيفة «التايمز».

ولمنع تحور نوع آخر من فيروسات كورونا، حذرت خبيرة الأمراض حيوانية المنشأ في جامعة «إيست أنجليا»، ديانا بيل، قائلة: «نحتاج إلى تطبيق لوائح صارمة على مستوى العالم لأي شخص يتعامل مع الخفافيش والحيوانات البرية الأخرى، تجنباً لتفشي أي نوع جديد من فيروس كورونا».