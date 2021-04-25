شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل مغنية الأوبرا الشهيرة كريستا لودفيج عن 93 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - أ ف ب

غيب الموت، السبت، مغنية الأوبرا الشهيرة النمساوية كريستا لودفيغ عن 93 عاماً وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وولدت المغنية الشهيرة في برلين، لكنها عاشت في ضواحي فيينا، ودخلت دار الأوبرا فيها عام 1955، وشاركت في مهرجان سالزبورج بقيادة قائد الأوركسترا النمساوية كارل بوم.

وأقامت لودفيج أيضاً جولات عالمية، واعتلت خشبة المسرح في أوبرا سكالا في ميلانو، ودار الأوبرا الملكية في لندن وأوبرا ميتروبوليتان في نيويورك.

وبعد زواجها الأول من مغني الأوبرا النمساوي فالتر بيري، تزوجت في عام 1972 الممثل الكوميدي الفرنسي والمخرج بول-إميل ديبر. وتقاعدت لودفيج في عام 1994، وحازت وسام جوقة الشرف الفرنسية عام 2010 عن مسيرتها المهنية التي امتدت نصف قرن تقريباً.