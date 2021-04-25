شكرا لقرائتكم خبر عن شيلويل يحتفل ويخرق قيود «كوفيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أصدرت الشرطة البريطانية إنذاراً شديد اللهجة بعد إقامة بن شيلويل (24 عاماً)، لاعب تشيلسي، حفلاً في منزله (4 ملايين استرليني)، في كوبهام، حضره زميلاه في الفريق ميسون ماونت (22 عاماً)، والإسكتلندي بيلي جيلمور (19 عاماً)، في خرق واضح لقيود «فيروس كوفيد-19» التي تختصر التجمعات لـ6 أفراد فقط.

وقال مصدر في الشرطة التي حضرت بعد شكوى من الجيران: «يتم تذكير اللاعبين دوماً بمسؤولياتهم، هم مشاهير، وعليهم أن يكونوا قدوة. مدرب المنتخب ساوثجيت نبّه لاعبيه من قبل، لذا أعتقد أن حفل شيلويل سيغضبه، فاللاعب وزميله ماونت، مهمّان في حملته بأمم أوروبا».

وجاء حفل، يوم الأحد الماضي، 18/4 بعد يوم من تأهل تشيلسي لنهائي كاس الاتحاد ونشرت عارضة أزياء تدعى أيمي هولنجورث (20 عاماً)، صورة من اللامبورجيني العائدة لشيلويل، وظهرت في خلفية الصورة البوابة الكهربائية لمنزل شيلويل، وعلق أحد الجيران: «سمعت ضجيجاً لكنني ظننت أنه تجمع عائلي في الحديقة، ثم سمعت سيارات الشرطة».

وكان شيلويل اعتذر سابقاً عن حضوره حفلاً في منزل زميله تامي أبراهام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما اعتذر ماونت عن لعب الكرة مع صديقه ديكلان رايس أثناء العزل العام في مارس/ آذار 2020.