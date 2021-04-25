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5 أرقام هامة عن السيولة المحلية والمعروض النقدى فى مصر.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن ارتفاع السيولة المحلية، خلال شهر نوفمبر 2020، لتصل إلى 4 تريليونات و845 مليار جنيه، مقابل 4 تريليونات و53 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن المعروض النقدى في مصر:

  1. ارتفعت السيولة المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 4 تريليونات و845 مليار جنيه.
  2. سجلت السيولة المحلية 4 تريليونات و53 مليار جنيه في نوفمبر عام 2019.
  3. ارتفاع المعروض النقدي إلى تريليون و133 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي.
  4. سجل المعروض النقدى 961 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019.
  5. مقدار الزيادة في المعروض النقدى بلغت 172 مليار جنيه.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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