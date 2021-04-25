شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن السيولة المحلية والمعروض النقدى فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن ارتفاع السيولة المحلية، خلال شهر نوفمبر 2020، لتصل إلى 4 تريليونات و845 مليار جنيه، مقابل 4 تريليونات و53 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن المعروض النقدى في مصر: