شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن السيولة المحلية والمعروض النقدى فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن ارتفاع السيولة المحلية، خلال شهر نوفمبر 2020، لتصل إلى 4 تريليونات و845 مليار جنيه، مقابل 4 تريليونات و53 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن المعروض النقدى في مصر:
- ارتفعت السيولة المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 4 تريليونات و845 مليار جنيه.
- سجلت السيولة المحلية 4 تريليونات و53 مليار جنيه في نوفمبر عام 2019.
- ارتفاع المعروض النقدي إلى تريليون و133 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي.
- سجل المعروض النقدى 961 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019.
- مقدار الزيادة في المعروض النقدى بلغت 172 مليار جنيه.