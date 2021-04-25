"غلق التوحيد والنور في حلوان ورحيل عشماوي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بعد وفاته| حكايات عشماوي مع حبل المشنقة.. أغرب 10 مواقف من غرفة الإعدام

توفيَّ مساعد أول شرطة حسين قرني الشهير بـ"عشماوي"، أشهر منفذي أحكام الإعدام بقطاع مصلحة السجون، اليوم الأحد؛ إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وخلال 21 عاما، نفذ "قرني" 1070 حكما بالإعدام، 20% منهم سيدات معظمهن قتلن أزواجهن، ودخل موسوعة جينيس كأكثر من نفذ أحكام بالإعدام على مستوى العالم.

صدفة كتبت بداية الحكاية.. رحيل "عشماوي" أشهر جلاد في تاريخ المحروسة

طوال 21 عاما -مدة خدمته بمصلحة السجون- ارتبط اسمه بالموت في أذهان الجميع. ببنيان قوي وشارب مميز وحضور طاغٍ حظي حسين القرني المعروف بـ"عشماوي" بلقب أشهر جلاد في مصر مدونًا اسمه في سجلات موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر منفذي حكم الإعدام في العالم قبل أن يوارى جسده الثرى اليوم الأحد بمسقط رأسه تاركًا سيرة طيبة لأسرته وقصص على "طبلية الشنق" ستظل عالقة في الأذهان.

حريق محدود في كافيه شهير بالمهندسين.. والسيطرة عليه بسيارتين إطفاء (فيديو)

اندلع حريق محدود في أحد الكافيهات الشهيرة في جزيرة العرب بمنطقة المهندسين مساء اليوم الأحد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد أن تلقت بلاغًا من العاملين بالكافية بنشوب حريق.

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالاعتداء على الفنان ياسر فرج

قررت محكمة جنح البساتين تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة تعديهم على الفنان ياسر فرج وتحطيم سيارته لجلسة 22 مايو المقبل للاطلاع.

حبس "السويركي" 3 أشهر.. وغلق "التوحيد والنور" بحلوان

قضت محكمة جنح أمن الدولة حلوان، بحبس السيد رجب السويركي 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بعدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق داخل محل "التوحيد والنور" بحلوان.

تأييد تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه في سب وقذف ممدوح عباس

قررت محكمة جنح العجوزة، تأييد تغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف المهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق.

الجنح تبرئ الفنانة نهى العمروسي من تهمة سبّ طليق ابنتها

برأت محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، الفنانة نهى العمروسي من تهمة سبّ وقذف طليق ابنتها، المتهم بالاغتصاب في قضية الفيرمونت، والتصريح بعبارات خادشة له، بحسب المحامي طارق العوضي.

الداخلية تضبط حدادًا في سوهاج أدار ورشة لتصنيع الأسلحة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، حداد لحيازته أسلحة نارية غير المرخصة والاتجار فيها وعمل ورش لتصنيعها.

الأمن الاقتصادي: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.