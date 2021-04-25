أذربيجان تخطط لاستئناف الطيران المباشر مع باكستان بعد تراجع وتيرة انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):

قال سفير أذربيجان لدى باكستان علي زاده إن بلاده ،تخطط استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع باكستان بعد تراجع وتيرة انتشار فيروس كورونا لما لذلك من نتائج إيجابية لصالح البلدين.

وأكد زاده، في حواره مع وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الأحد، حرص بلاده على دعم الروابط المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أنه لا توجد حاليا رحلات طيران مباشرة بين البلدين نظرا لقيود السفر والإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن جائحة كورونا قد أثرت بشكل سيء على الاقتصاد العالمي وأنشطة الأعمال، بالإضافة إلي التباطؤ في الأنشطة التجارية بين باكستان وأذربيجان ، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية الثنائية "بمجرد تسوية الوضع بعد فيروس كورونا".

وأوضح زاده أن البلدين توصلا الآن إلى شراكة استراتيجية على المستوى السياسي من شأنها أن تساعد في تقليص الفجوة التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأنه يتم حاليا التركيز على تعزيز العلاقات التجارية التي ستؤدي إلى نتائج مفيدة للغاية لاقتصاديات البلدين.

وحول التعاون العسكري بين البلدين، اعتبر زاده التعاون العسكري والدفاعي مع باكستان أمرا حيويا لضمان سيادتها وحمايتها، لافتا إلى أن البلدين ما زالا بحاجة إلى تكثيف المزيد من الجهود في هذا المجال.

وأشار السفير الأذري إلى أن القوات المسلحة في أذربيجان تعمل بشكل وثيق على تبادل الخبرات مع باكستان بشكل سنوي، حيث يشارك الجنود والضباط من كلا الجانبين في دورات تدريبية مختلفة يتم تنظيمها في البلدين.