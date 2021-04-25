انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق كافيه بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت نيابة العجوزة انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق كافيه بمنطقة المهندسين، وفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل كافيه شهير بمنطقة المهندسين.

ودفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.