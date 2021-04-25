اجتماع عسكر ليبيا في سرت

ستعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماعا بمقرها الدائم في مدينة سرت يومي 25 و26 من أبريل الجاري.

وقالت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «إن الاجتماع سيعقد بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسيهدف لبحث ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف 23 أكتوبر عام 2020».

وبحسب الإدارة، سيتم خلال الاجتماع استعراض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا حسين عطية القطراني التقى، السبت، في بنغازي، مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية الممثلة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وبحثوا ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها ليتمكن المواطنون من التنقل ولتسهيل الحركة التجارية بين المدن.