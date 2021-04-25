شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترسل جرعات «أسترازينيكا» لمواجهة ارتفاع إصابات الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن للشؤون الطبية أنتوني فاوتشي، إن الولايات المتحدة ستدرس إرسال جرعات من لقاح أسترازينيكا غير مستخدمة وغير معتمدة حتى الآن في الولايات المتحدة إلى الهند، وذلك للمساعدة في الحد من القفزة التي حطمت الأرقام القياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد19- هناك.

وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية اليوم الأحد: "أعتقد أن هذا سيكون أمرا يتطلب دراسة فعالة"، بينما نبه إلى أنه "لم يكن يرغب أن يتم الحديث عن السياسة في الوقت الراهن".

ووصل مخزون الولايات المتحدة من جرعات لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي أكثر من 20 مليون جرعة هذا الشهر، ويتزايد منذ ذلك الحين، ما دفع الرئيس الأمريكي لدعوة الأطباء إلى التبرع بالجرعات إلى دول أخرى، تتخلف عن الولايات المتحدة في حملاتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، وهو أمر اكتسب أهمية ملحة بالنسبة لأزمة الهند المتفاقمة.