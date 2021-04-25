شكرا لقرائتكم خبر عن «عسكري تشاد» يحيل 246 متهماً للعدالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المجلس العسكري في تشاد أنه أحال للعدالة عدداً من الموقوفين خلال المواجهات التي توفي فيها الرئيس إدريس ديبي خلال قيادته للجيش ضد هجمات المتمردين في شمال البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وقال متحدث الجيش في تصريح تلفزيوني اليوم، إن "المجلس العسكري سيقدم 246 متهماً للعدالة تم أسرهم في المواجهات"، مبرزاً أن من بين المعتقلين الذين ستتم محاكمتهم "أربعة مسؤولين و 11 قاصراً".

وتولى مجلس عسكري برئاسة محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل، السلطة بعد وفاته، معلناً اعتزامه الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً إلى حين إجراء انتخابات.