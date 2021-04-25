شكرا لقرائتكم خبر عن «التسامح» تمدد المسابقة الشعرية حتى نهاية رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة التسامح والتعايش، عن مد فترة المشاركة بالمسابقة الرمضانية الشعرية التي أطلقتها الوزارة في بداية شهر رمضان أمام كافة المشاركين في الفئات الأربع للمسابقة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بناء على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، عقب تلقي الوزارة مطالب عدد كبير من الراغبين بالمشاركة بالمسابقة من داخل الإمارات وخارجها وذلك لإتاحة فرصة أكبر للجميع.

وقالت عفراء الصابري، المدير العام في الوزارة: إن المسابقة تهدف إلى إثراء ثقافة التسامح والتعايش، والتركيز على قيمنا الإماراتية والعربية الأصيلة، إضافة إلى احتفائنا بذكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال هذا الشهر الكريم باعتباره رمزاً عالمياً في التسامح والأخوة الإنسانية نفخر به جميعاً، ولا تزال مآثره تتحدث عنه في شتى بقاع العالم، لذا جعلت وزارة التسامح كلاً من زايد والتسامح ورمضان محاور المسابقة الشعرية التي تحظى برعاية ودعم من سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي وجه بتلبية رغبة المشاركين بمد الفترة حتى نهاية رمضان المبارك لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاركين.

وأضافت الصابري أن المسابقة توفر فرصة لجميع الشعراء من مختلف الأعمار والجنسيات لتقديم إبداعاتهم باللغة العربية في موضوعين رئيسيين هما إرث زايد الإنساني، والثاني يتعلق بقيم التسامح والتعايش وتكاملها مع القيم الرمضانية، مؤكدة أن المسابقة تهدف أيضاً إلى دعم اللغة العربية وآدابها وإثراء المحتوى المعرفي للتسامح الإماراتي، وتشجيع الجميع بمن فيهم الشباب وطلاب الجامعات والموهوبون والمبدعون على الكتابة باللغة العربية باعتبارها لغة التسامح.

وأوضحت، أن كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة الرمضانية الشعرية، وكيفية المشاركة والشروط والموضوعات المتعلقة بها متاحة للجميع عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.