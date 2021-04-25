شكرا لقرائتكم خبر عن «القمر السماوي» يسطع باللقب 15 في عهد منصور بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز مانشستر سيتي لقب كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم لعام 2021، بفوزه المثير والمتأخر على توتنهام 1-صفر في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على استاد ويمبلي بحضور 8 آلاف متفرج.

وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 82 ليحرز هدف الفوز عبر المدافع ايميريك لابورت.

وهذه الكأس الـ15 التي أحرزها «القمر السماوي» في كافة البطولات في حقبة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي مانشستر سيتي، بعد انتقال ملكية النادي إليه في 2008.

كما توج مانشستر سيتي بطلاً تاريخياً لكأس الرابطة بعدما أحرز اللقب للمرة الثامنة، وهو رقم قياسي تقاسمه مع ليفربول، كما صعد إلى منصة التتويج للمباراة الرابعة على التوالي، مكرراً إنجاز «الريدز» من 1980 حتى 1984، ورفع الكأس للمرة السادسة في الأعوام الثمانية الأخيرة.

وأحيا مانشستر سيتي آماله بنيل ثلاثية تاريخية، بعدما اقترب من نيل لقب الدوري الإنجليزي، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي باريس سان جيرمان، الأربعاء، في ملعب «بارك دي برانس».

وهذا اللقب التاسع للمدرب الإسباني بيب غوارديولا منذ قدومه إلى سيتي عام 2017، حيث حقق لقبين في الدوري، واحداً في الكأس، أربعة في كأس الرابطة، واثنين في الدرع.

استحقينا الفوز

وقال الجزائري رياض محرز أحد نجوم المباراة بعد الفوز "كانت مباراة صعبة، كنا ندرك ذلك. سيطرنا على مجرياتها وتبادلنا الكرة وأعتقد أننا استحقينا الفوز".

وتابع "نحن سعداء للغاية، عليك أن تفوز في حال لعبت جيدًا أو لا".