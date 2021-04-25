شكرا لقرائتكم خبر عن ليالٍ ثقافية في بيوت الشعر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم بيت الشعر في نواكشوط جلسة رمضانية تحت عنوان: «رمضان في الثقافة العالمة»، وذلك بحضور كوكبة من الشعراء والمثقفين، حيث استمع الحضور إلى محاضرتين ألقاهما كل من: محمد فال عبد اللطيف، ولمرابط دياه..

محمد فال ولد عبد اللطيف تطرق إلى موضوع محاضرته من خلال محاور عديدة أبرزها «رمضان في الوعي الجماعي الشنقيطي»، و«مكانة الصوم في الثقافة العالمة في المجتمع الشنقيطي»، ورمضان والأخلاق والعبادة، ورمضان والشعراء، قبل أن يختم بمتفرقات تتعلق بالصوم.

أما لمرابط ولد دياه فقد تركزت محاضرته حول رمضان عند الشعراء وتباين انطباعاتهم عنه، وأخذ دياه الحضور في رحلة مع الشعراء بيَّن من خلالها كيف كان وقع رمضان في نفوسهم.

وأقام بيت الشعر في الأقصر، أمسية «الواو والموال والشعراء التلقائيين» من مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حيث تشتهر هذه المدينة بالشعراء التلقائيين الذين يحفظون الكثير من التراث الشعبي ويكتبون المربعات في فن الواو والموال بشتى أنواعه، وقدم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير البيت، وبدأ مرحِّبًا بالضيوف الكرام ومؤكدًا على حرص بيت الشعر على الانفتاح على كل منتج إنساني وإبداعي يدعو إلى قيم الحق والخير والجمال، وشارك فيها عبد الشكور سلام ومنير فؤاد وحمادة العجمي وحمادة الفارسي والعمدة الطاهر.