شكرا لقرائتكم خبر عن بركان «ساكوراجيما» الياباني يثور..والسلطات تحذر من الحمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

ثار بركان جبل «ساكوراجيما» جنوب غربي اليابان، في وقت مبكر من صباح الأحد، مطلقاً عموداً من الدخان وصل ارتفاعه إلى أكثر من ألفين و300 متر للمرة الأولى منذ عام 2016.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية السكان في مدينتي «كاجوشيما» و«تاروميزو»، إلى حماية أنفسهم من التداعيات المحتملة للنشاط البركاني، وحذرتهم من سقوط صخور ورماد واحتمال حدوث المزيد من الانفجارات.

وبحسب السلطات فإن تدفقات الحمم البركانية وصلت إلى نحو 1.8 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من المنطقة. وتم توسيع منطقة التنبيه التي كان مكانها نصف قطر كيلومترين إلى 2.4 كيلومتر. وأكدت السلطات المحلية عدم ورود أي تقارير بشأن حدوث أضرار مادية أو بشرية.

وتعرف منطقة ساكوراجيما اليابانية، بوجود أحد أنشط البراكين في المنطقة.