شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتحدى الوحدات الأردني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يبحث النصر السعودي عن الابتعاد في صدارته للمجموعة الآسيوية الرابعة، عندما يلتقي الوحدات الأردني مساء الاثنين، على ملعب مرسول بارك في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021.

ويتصدر النصر المجموعة برصيد 8 نقاط من فوزين 3-1 و2-0 على السد القطري، وفولاذ الإيراني، وتعادلين أمام الوحدات وفولاذ.

ويمتلك الوحدات نقطة وحيدة من تعادله مع النصر، وتشهد المجموعة منافسة شرسة على بطاقة التأهل المضمونة بين النصر المتصدر، والسد القطري وفولاذ اللذين تجمعهما في نفس التوقيت، مواجهة مصيرية على ملعب الملك فهد الدولي.

ويفتقد النصر في مباراته القادمة لخدمات المغربي نور الدين امرابط والبرازيلي بيتروس بسبب تراكم البطاقات، بينما لم تتحدد إمكانية مشاركة المدافع عبدالإله العمري الذي شعر بالإجهاد العضلي في مباراة فولاذ.

ويعول المدرب البرازيلي مانو مينيز على المغربي حمدالله لقيادة انتفاضة أخرى، بعد الأداء الذي قدمه أمام فولاذ فصنع هدفاً وسجل آخر.

وقال مينيز في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: «مقابلة جديدة في مجموعتنا، بالتأكيد سنكون أمام تحد صعب، نبحث عن الفوز ونعرف أنه يأتي من خلال تفاصيل صغيرة علينا القيام بها في المباراة، حتى نحقق الفوز ونصل إلى النقطة 11 التي ستقودنا إلى التأهل بنسبة كبيرة».

وأضاف: «لم أكن مدرب الفريق في المباراة الأولى، لكنني شاهدت فريق الوحدات وقد درسناه بشكل جيد، هم يلعبون بتنظيم عالٍ على مستوى الدفاع وينتظرون الفرصة، علينا ألا نمنحهم ما يريدون ونفك تكتلاتهم».

ورفض مينيز التقليل من طموحات الوحدات بعدما أصبح تقريباً خارج نطاق المنافسة، وقال: «لا نعرف ردة فعل الخصم، لذا علينا الحذر الاستعداد لأي ردة فعل».

من جانبه، أكد الأردني عبدالله أبو زمع مدرب الوحدات، أن فريقه لن يغامر بفتح اللعب أمام النصر، وقال: «إذا حاولنا مجاراة النصر أو فتح اللعب ستكون النتيجة وخيمة، سنلعب بتوازن لترك بصمة لنا، ولن نتردد في الفوز إذا أتيحت لنا الفرصة».